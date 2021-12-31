“Tüm halkımızın yeni yılını kutlarım”

Nurel mesajında, " ''2021 yılının muhasebesini yaparken, 2022 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız'' dedi.

''KKTC 2021 yılını yoğun bir gündemle geçirmiştir. 2022 yılına girerken, geleceğe umutla bakıyor; sorunların, sıkıntıların aşılacağına dair inancımızı koruyoruz. Ülkemiz benimsediği hedefleri gerçekleştirme kararlılığıyla ilerlemesini sürdürmektedir. Dünyada risk ve belirsizliklerin bulunduğu bir ortamda, KKTC'nin gelişme potansiyeli ile yakından ilgilidir.Demokrat Parti olarak 2022 yılının istikrarlı ve kazançlı geçmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduğumuzu beyan eder tüm halkımızın yeni yılının huzur ve mutluluk içinde geçmesini dilerim” ifadelerini kullandı