Tüm ülkelerden yapılacak charter uçuşları durdurma kararı alındı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün yeniden toplanan Bakanlar Kurulu'nda tüm ülkelerden yapılacak charter uçuşları durdurma kararı alındığını açıkladı.

KARAR ŞU ŞEKİLDE

Dün itibari ile almış olduğumuz Almanya, Fransa ve İtalya’dan charter uçuşları 1 Nisan tarihine kadar durdurma kararını bu akşam itibari ile genişletiyoruz. 1 Nisan tarihine kadar ülkemize her nereden olursa olsun yapılacak olan bütün charter uçuşları durdurma kararı aldık. Bakanlar Kurulu’nun az önce itibariyle aldığı karardır. Kamuoyunun bilgisine