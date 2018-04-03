Turist gibi geldi dükkan kiralayıp 'sanal bet' oynatmaya başladı!

Yeni Bakış'tan Devrim Demir'in haberine göre, Mali Şube ekiplerinin geçtiğimiz hafta iki ayrı iş yerine gerçekleştirdiği baskında ‘sanal bahis’ oynattıkları gerekçesi ile tutuklanan 7 kişi aleyhindeki tutukluluk süresi dün doldu.

Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde zanlı Cengiz Kaptan ve zanlı Ali Aydoğan polise ifade verdi. Polis, zanlıların hesaplarında yüklü miktarda para tespit etti.

Aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan zanlılar Esra Kara, Cenk Kara, Cengiz Kaptan, Neslihan Akdeniz, Ali Aydoğan, ve Bedriye Aksa teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Biri dışında hepsi turist

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Ali Aydoğan dışında tüm zanlıların ülkede turist statüsünde olduğunu belirterek davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin imza edeceği 100’er bin TL kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

Mesutoğlu, zanlı Ali Aydoğan’ın ise yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 100 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.

Zanlıların tasarruflarında para bulundu

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlıların uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 534 bin TL ile bağlantılı olarak tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, iki ayrı iş yerinde gerçekleşen baskında çok sayıda bilgisayar ve 12 adet cep telefonu sim kartları ile emare alındığını kaydetti.

Suiçmez, mahkeme emri ile zanlı Cenk Kara’nın evinde yapılan aramada ise ilk etapta 21 bin 100 TL nakit para daha sonraki aramada ise rakamın 27 bin TL olduğunu söyledi.

Suiçmez, zanlı Neslihan Akdeniz’in tasarrufunda 8 bin 500 TL nakit para bulduklarını bankadaki hesaplarında ise yüklü miktarda para transferleri olduğunu belirterek bankalarla gerekli yazışmaların yapıldığını kaydetti.

İş yeri kiralayıp sanal bet oynatıyor

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlı Cengiz Kaptan’ın 90 günlük vize ile ülkede bulunduğunu ve başka bir iş yeri altında yasa dışı bahis oynattığını tespit ettiklerini kaydetti.

Suiçmez, zanlının banka hesaplarında yüklü miktarda para tespit ettiklerini yapılan sorgulamada zanlının internet üzerinde ‘COD’ sattığını itiraf ettiğini belirtti.

Aksa şifreleri söylemiyor

Polis çavuşu, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Bedriye Aksa’nın evinde kapalı bir çelik kasa ele geçirdiklerini ifade ederek, yapılan ilk sorgulamada zanlı Aksa’nın şifreleri söylemediğini belirtti. Zanlının 6 ay önce baskın yapılan iki iş yeri ile bağlantısı olduğunu ve hala iletişim halinde olduklarını kaydeden Suiçmez, kasanın şifresini bugün kıracaklarını söyledi.

Yarım milyon Atakan Ünal’a ait

Uyuşturucu baskınında ele geçirilen ve daha sonra yasa dışı bahis üzerinden kazanılan para olduğu ortaya çıkan 534 bin TL’nin sahibinin Atakan Ünal’a ait olduğunu ifade eden Suiçmez, Ünal’ın yurt dışında olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis çavuşu zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.