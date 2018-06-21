Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94875
ALTIN
193.243
DOLAR
4.7507
STERLİN
6.2519
EURO
5.4928
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
banner34

Turizm böyle mi yapılır?

KKTC’nin kalkınması için turizmi geliştirme ve ülkeyi tanıtma girişimleri hız kesmeden sürerken, bazı tesis sahiplerinin duyarsızlığı, turizme büyük darbe vuruyor.

21 Haziran 2018 Perşembe 09:02
Turizm böyle mi yapılır?

Detay Kıbrıs'tan Taner Ulutaş'ın haberine göre, kamuya ait bazı eski eserlerin tuvaletlerinin bile pislikten geçilmemesinin yanısıra turistlerin sıklıkla uğradığı bölgelerdeki tuvaletlerin, bırakın içine girilmesini yanından bile geçilemeyecek derece pislik içerisinde olması görenlerin tepkisine neden oluyor.

Turistlerin sıklıkla uğradığı bölgelerin Çevre Dairesi'nce ilgili kurumlarca denetlenmemesi, kamuya ait olup birileri tarafından işletilen yerlerin yeterince temiz tutulmamasına neden oluyor.  

banner39
Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun 'turizmde çağ atladık' söylemlerine karşın, turistlerin sıklıkla uğradığı bölgelerdeki tuvaletlerin pislikten geçilmemesi, vatandaşın 'turizmde böyle mi çağ atladık?' demesine neden oldu.

Değirmenlikte sakin Lika Şemmedi sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Çok özür dileyerek bunları paylaşmam lazım. Burası Alevkayası. Turist gelsin diyoruz. Ey... Turizm Bakanı, siz önce iki ayaklı pislikleri temizleyin sonra belediyeler ve Çevre Bakanı işini yapsın. Sonra turist çağırın. Beni Romanya’dan ziyarete gelen kız kardeşimden utandım. Yazıklar olsun" dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı ile Erhürman bir araya geldi
Akıncı ile Erhürman bir araya geldi
Eroğlu: "28 yıldır kadınlarımızın eli belediyelere değmedi"
Eroğlu: "28 yıldır kadınlarımızın eli belediyelere değmedi"
Harmancı: "Devlet ve belediyeler istihdam kapısı olarak görülmemeli
Harmancı: "Devlet ve belediyeler istihdam kapısı olarak görülmemeli

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim