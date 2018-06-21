Turizm böyle mi yapılır?

Detay Kıbrıs'tan Taner Ulutaş'ın haberine göre, kamuya ait bazı eski eserlerin tuvaletlerinin bile pislikten geçilmemesinin yanısıra turistlerin sıklıkla uğradığı bölgelerdeki tuvaletlerin, bırakın içine girilmesini yanından bile geçilemeyecek derece pislik içerisinde olması görenlerin tepkisine neden oluyor.

Turistlerin sıklıkla uğradığı bölgelerin Çevre Dairesi'nce ilgili kurumlarca denetlenmemesi, kamuya ait olup birileri tarafından işletilen yerlerin yeterince temiz tutulmamasına neden oluyor.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun 'turizmde çağ atladık' söylemlerine karşın, turistlerin sıklıkla uğradığı bölgelerdeki tuvaletlerin pislikten geçilmemesi, vatandaşın 'turizmde böyle mi çağ atladık?' demesine neden oldu.

Değirmenlikte sakin Lika Şemmedi sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Çok özür dileyerek bunları paylaşmam lazım. Burası Alevkayası. Turist gelsin diyoruz. Ey... Turizm Bakanı, siz önce iki ayaklı pislikleri temizleyin sonra belediyeler ve Çevre Bakanı işini yapsın. Sonra turist çağırın. Beni Romanya’dan ziyarete gelen kız kardeşimden utandım. Yazıklar olsun" dedi.