Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den gelişlerde ‘Çifte test’ yapılacağını belirti



1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN ÇİFTE TEST…

Koronavirüs Pandemisinde son dönemlerde Türkiye’de vaka sayısının artmasından dolayı KKTC’de 1 Temmuz paniği başladı. Bazı kesimler hükümetten 1 Temmuz kararının yeniden gözden geçirilmesini isterken, gerekli tedbirler alınarak bu sürecin başarı ile yürütülebileceğini söyleyen Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den gelecek olanlara çifte test yapılacağını açıkladı ve bunun Bakanlar Kurulu kararı olduğunu söyledi.



“BUNU YAPABİLECEK KAPASİTEMİZ VAR”…

Başbakan Tatar, son 72 saatte Türkiye’de test yaparak gelecekler olanların bir test de KKTC’ye gelince yapacaklarını açıklayarak, "Bunu yapabilecek kapasitemiz vardır, sonra da izleme sürecine alacağız, böyle yöneteceğiz” dedi.



“PANİK YAPMAYA GEREK YOK”…

Ülkede 90 günde 40 bin test yapıldığını dile getiren Tatar “Bir kapasitemiz var” dedi ve gerekirse özel hastaneler ve laboratuvarlarla da anlaşılabileceğini kaydetti. Başbakan Tatar da Bakanlar Kurulu’nda alınan kararın ortada olduğunu, “Türkiye’den gelecek uçuşlarda 3 gün önce test yapılacak bir test de burada yapılacak” şeklinde konuştu. Meclisteki konuşmalar ve tartışmalar üzerine Tatar, “Panik yapmaya gerek yok” diyerek olası bir salgın durumunda hükümetin gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

