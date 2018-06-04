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Türkiye’ye geri gönderildiler

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Mağusa Limanı’nda yaptığı rutin kontrollerde 3 mülteci tespit edildi

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:00
Türkiye’ye geri gönderildiler

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri dün Mağusa Limanı’nda yaptığı rutin kontrollerde “Toros” isimli yük gemisi ile limana gelen çok sayıda TIR aracı didik didik aradı.

CÖŞ ekibi tarafından yapılan rutin kontroller sırasında gemiden gizlice çıkmaya çalışan 3 mülteci ise yakalandı.

Dün gerçekleştirilen arama sırasında ise CÖŞ ekipleri, mültecilerin getirildiğine inanılan bir TIR aracın dorsesinde boş çikolata ambalajları ve içerisinde idrar bulunan pet şişeler tespit etti.

Konu TIR araç polis tarafından liman ambarına çekilerek el konuldu. Elde edilen bilgilere göre konu TIR aracın şoförü ile KKTC’ye kaçak olarak girmeye çalışan 3 mülteci dün akşam Türkiye’ye geri gönderildi.

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umit tekin 2018-06-04 12:52:04

TIR SOFORUNE VE BU ISIN ARKASINDA KIMLER VARSA COK AGIR CEZALAR VERILMELIDIR.

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