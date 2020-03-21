Türkiye’ye ilk teşekkür Taçoy’dan

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 72 Milyon’luk bir finansal kaynağın KKTC’ye gönderildiğini açıklamasının ardından sosyal medyadan teşekkür etti.

Bakan Taçoy, “Anavatanımız Türkiyemiz, her zaman olduğu gibi yanımızda” diyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay nezdinde, Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.