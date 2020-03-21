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Türkiye’ye ilk teşekkür Taçoy’dan

Türkiye’den KKTC’ye 72 milyon TL’lik kaynak geleceği açıklamasının ardından Ekonomi Bakanı Taçoy, Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

21 Mart 2020 Cumartesi 17:27
1329 Okunma
Türkiye’ye ilk teşekkür Taçoy’dan

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 72 Milyon’luk bir finansal kaynağın KKTC’ye gönderildiğini açıklamasının ardından sosyal medyadan teşekkür etti.

Bakan Taçoy, “Anavatanımız Türkiyemiz, her zaman olduğu gibi yanımızda” diyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay nezdinde, Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Taçoy
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yurttaş 2020-03-21 18:09:11

Bir şey diyecektim ancak vazgeçtim..Zaten anladınız ne diyeceğimi..

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halk 2020-03-21 18:39:03

ANAVATANDAN YARDIM GELDI AMA BAKANLAR RAHATLADI HALKA YINE BISEY YOK YAZIKLAR OLSUN

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