TÜRKİYEYİ SEÇİM MALZEMESİ YAPANLAR SONUCUNA KATLANMALI

YDP'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

18 Ekim Pazar günü yapılacak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkımız hiç arzu etmediğimiz şekilde kutuplaştırılmış ve özellikle Sayın Akıncı bu kutuplaşma sayesinde 2. Tura çıkmayı başarmıştır.

“Türkiye benim seçilmemi istemiyor”, “Türkiyeli görevliler tarafından ben ve ailem tehdit edildi”, “Elçilik seçim karargahı oldu” gibi sözlerle Türkiye’yi seçimlere tarafmış gibi gösteren Sayın Akıncı, şimdi bu propagandanın muhtemel sonuçlarından rahatsız görünüyor.

Bu propagandayı yapanlar, bunun kaçınılmaz sonucunun toplumun ister istemez Türkiyeyi sevenler veya sevmeyenler diye bir kez daha ayrışma olacağını bilmeliydi.

Sayın Akıncıya oy verecek olanlar, Akıncının deyimi ile “Türkiye’nin seçilmesini istemediği bir şahsa oy vermiş olacaktır. Bunu bizler değil Sayın Akıncı söylüyor. Sayın Akıncı’nın dışında hiç kimse Sayın Akıncı’ya; “Türkiyenin istemediği adam” yakıştırması yapmadı. O taktirde Sayın Akıncıya oy verecek olan insanlar da verecekleri oyun uluslararası arenada Türkiye’nin aleyhine nasıl kullanılacağını iyi hesaplamak zorundadırlar.

Sayın Akıncı’nın bu seçimleri, “Türkiyenin istediği ve istemediği iki adamın yarışı” noktasına getirmesinden son derece üzüntü duyuyoruz.

Kıbrıs Türkü Anavatanına olan bağlılığını ve sevgisini her zaman göstermiştir. Bu seçimlerde de bunu en iyi şekilde ortaya koyacaktır.