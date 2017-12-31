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UBP, Değirmenlik’te etkinlik düzenledi

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Ulusal Birlik Partisi (UBP), Değirmenlik Spor Kulübü Lokali’nde etkinlik düzenledi.

31 Aralık 2017 Pazar 13:08
UBP, Değirmenlik’te etkinlik düzenledi
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UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün etkinlikte yaptığı konuşmada,  Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı UBP’ye yönelik açıklamalarından dolayı eleştirdi.

“Ülkeye yapılmış her eserin altında imzası olan UBP güneşinin aydınlatmaya devam edeceğini, 1975’ten beri UBP sayesinde KKTC halkının güldüğünü ve yeni yıla güvenle girdiğini” ifade eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, partililere birlik - beraberlik çağrısı yaptı ve “7 Ocak’ta “muhakkak tek başına iktidar olacaklarını” kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının 1950’lerden itibaren çok zor günler geçirdiğine değinen Özgürgün, 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile huzura kavuşulduğunu, devleti kurmak, yaşatmak ve geleceğe güvenle bakmak için 1975’te kolları sıvadıklarını, turizmden üniversitelere ülkede ne varsa UBP’nin eseri olduğunu, bunu kimsenin inkar edemeyeceğini öne sürdü. Özgürgün “Tüm üniversitelerin temelinde UBP’nin 101 bin öğrenciye ulaşmış vizyonu vardır. Tüm otellerimizin iki milyona varan yolcu kapasitesiyle altında UBP’nin yaptıkları vardır” dedi.


Memurdan çiftçiye, hayvancıdan öğretmene kimin yüzü gülüyorsa UBP’nin sayesinde güldüğünü ileri süren Özgürgün, “UBP sayesinde KKTC gülüyor yeni yıla güvenle giriyor… Kadrolarımızla ve 50 adayımızla saymakla bitmeyen projelerimiz var. Sizden aldığımız güvenle KKTC’yi refah, mutluluk ve geleceğe taşıyacağız. Her şeyi takip eden Kıbrıs Türk halkı bir buçuk yılda neyi nerden alıp nereye getirdiğimizi biliyor. Daha güçlü bir hükümet için görev talep ediyoruz. Net olarak haykırıyoruz ki davamız, yolumuz, sevdamız, partimiz birdir” diye konuştu.

Konuşmasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarını da eleştiren UBP Genel Başkanı Özgürgün, CTP’nin1993 yılında hükümete geldiğinde ülkeyi yıkıp talan ettiğini savundu. Özgürgün, şöyle dedi:

“Biz geldik yağmayı ve talanı ortadan kaldırdık ve ülkeyi kurtardık. Yine 2003’te aynı şekilde geldiniz, yine kırdınız, döktünüz ve biz alarak talanı ortadan kaldırdık. Yağmalayıp talan eden siz ülkeyi yeniden güldüren biz. Yeniden talana yeniden yıkıp dökmeye izin vermeyeceğiz. Bunu daha kaç kez yapacaksınız. Kendin pişir kendi ye. Umut olmadığını söylüyorlar sonra da umutsuzluk yok diyorlar. UBP varsa bu ülkede umut da var gelecek de var.”

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Son Güncelleme: 31.12.2017 13:13
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