UBP Güzelyurt Adayları Güzelyurtluları selamladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Belediye Başkan ve meclis üyesi adayları, seçim çalışmalarını çerçevesinde, bu sabah Güzelyurt Terminali binası önündeki çemberde bayrak eylemi gerçekleştirdi.

Mahmut Özçınar Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, “Birlikte daha ileriye birlikte daha güzele sloganıyla” yola çıkan adaylar, bayrak eylemiyle farkındalık yaratarak, “daha çok çalışarak, kentimiz için çalışıyoruz” mesajı verdi.

ADAYLAR SANAYİ BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

UBP Güzelyurt adayları daha sonra Güzelyurt sanayi sitesini ziyaret ederek, esnafla buluştu.

İş yerlerini tek tek ziyaret eden Özçınar ve beraberindeki meclis üyesi adayları, yeni dönemde kenti daha güzel, daha çağdaş, daha güvenli, engelsiz, sağlıklı, onur ve gurur duyulan bir hale getirmek için hazır olduklarını vurguladı.