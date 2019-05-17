UBP ile HP heyetleri bugün bir araya gelecek

Ulusal Birlik Partisi, yapılan değerlendirmelerin ardından Halkın Partisi ile bir kez daha görüşme kararı aldı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki iki parti heyeti bugün saat 14.00’te Halkın Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Tatar, Ulusal Birlik Partisi Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, koalisyon hükümeti kurma çalışmalarının yeni başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Umarım başarı ile sonuçlanır ve ülke için hayırlı sonuçlar doğuracak bir hükümet kurarız. O nedenle kimse, hükümet çalışmaları olumlu ya da olumsuz tamamlana dek yapılacak yönlendirici, yanıltıcı, yanlış haberlere, sosyal medya paylaşımlarına itibar etmesin.”KKTC’nin 35’inci hükümetini kurma görevini alan Tatar’ın anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

Yeni hükümetin kurulması halinde Cumhurbaşkanınca atanacak Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir tam gün sonra oylama yapılacak.

7 Ocak 2018 seçimleriyle şekillenen Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er ve YDP de 2 milletvekiliyle temsil ediliyor. (BRT)