UBP-YDP görüşmesi sona erdi

Hükümet kurma çalışmalarına devam eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Vekili Ersan Saner, UBP-DP- YDP koalisyon hükümetini kurabilmek için YDP’yi ziyaret etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüşmesi tamamlandı.

Görüşme ardından açıklama yapan Arıklı, belirlenmemiş birkaç tane konu olduğunu ilerleyen saatlerde belirleneceğini aktardı.

Arıklı, erken seçim tarihinin belirlenmesi için bu akşam saatlerinde tekrar bir araya geleceklerini dile getirdi.

SANER: “HÜKÜMETİN KURULMASI İÇİN BİR SIKINTI YOK”

UBP Genel Başkan Vekil Ersan Saner, YDP ile görüşmesinin ardından açıklama yaparak erken seçim ile ilgili hiçbir tereddütlerinin olmadığını belirtti.

Üçlü koalisyon olması halinde erken seçim için üç başkanında birlikte konuşması gerektiğine değinen Saner, Hükümetin kurulması için bir sıkıntı olmadığını da aktardı.

Saner, “Ülkemizin bu ekonomik şartlarda hükümete kavuşabilmesi için yoğun bir tempoyla çalıştık. YDP’ye çok teşekkür ederim” dedi.