Üç Yaşında İstismara Uğrayan Çocuğumuz Var!

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Çocuk ve Ergen Psikiyatri Doktorları Erdem Beyoğlu ve Rasiha Kandulu, Gündem Kıbrıs Web Tv’de Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı.

Pandemi sonrası dönemde çocuğa ve gençlere yönelik cinsel istismar olaylarında artış yaşandığını kaydeden Kandulu ve Beyoğlu istismar yaşayan çocukların yaşadıklarını anlattılar.

Eskiden ayda bir ya da iki çocuğun istismardan dolayı hastaneye getirildiğini belirten Beyoğlu, “ Bu rakam maalesef haftada bire yükselmiş durumda. Her hafta bir çocuk istismarı ile karşılaşıyoruz” dedi.

Şimdiye kadar istismara uğrayı gelen çocuklardan en küçüklerinin 3 yaşında olduğunu kaydeden Beyoğlu, “Büyük bir kısmı çocuğun tanıdığı kişilerden oluyor. Tanıyan kişilerde çocuğun nerede nasıl davranılması gerektiğini bilen kişiler” diye konuştu.

“POLİSLE GELEN ÇOCUK BAŞKALARI TARAFINDAN DAMGALANIYOR”

Kandulu ise istismara uğrayan çocukların polis eşliğinde hastaneye gelmelerinin çocuk açısından da zor bir durum yaşattığını ifade etti. Kandulu, Özellikle buraya bir polis memuru ile getirildikleri zaman diğer çocuklarında dikkatini çekebiliyor ve bu da çocukta utanç, suçluluk duyguları gibi duyguları yaşamasına neden olabiliyor” dedi.

Aynı konuyla ilgili Beyoğlu ise şunları kaydetti: “Çocuk buraya gelirken polisle geldiği için herkes yanındakine bakıyor ne şikâyeti var acaba diye. Ne suç işledi damgalanması oradan itibaren başkaları tarafından başlamış oluyor.”

“SÜREÇ MAĞDURİYET YAŞAYAN ÇOCUĞU DAHA ÇOK MAĞDUR BIRAKIYOR”

Kandulu ayrı bir Çocuk İstismar Merkezi’nin olması gerektiğine vurgu yaptı. Kandulu, “Ayrı bir çocuk istismar merkezi olması önemli. Bu aile içinde çocuk için de daha sağlıklı bir sistem olacak. Kamera kayıtları ile çocuğun ifadesi alınmalı burada. Böylece çocuk tekrar tekrar sorgulanmaktan kurtulacak. Bize gelene kadar çocuk zaten birçok kişi tarafından sorgulanarak önümüze geliyor. Çocuk açısından da bu çok zordur. Kaç kere daha o hikâyeyi anlatacak. Ama Çocuk İstismar Merkezi kurulduğunda ve bu sorgulamalar kayıt altına alındığı zaman adli birimde buna ulaşacak ve bu şekilde sistemin ilerleyişi hızlanacak. Çocuğun yaşadığı zorluklarında bu süreçte önüne geçilmiş olacak” ifadeleri kullandı.

Beyoğlu’da aynı konuya işaret ederek gelinen noktada maalesef çocukların olayın mağduru iken süreç içerisinde daha da mağduriyet yaşamak zorunda bırakıldığını dile getirdi. Beyoğlu, O nedenle biz çocukların tek bir merkezde olmasını istedik. Çocuk bir kişi ile görüşsün o merkezde ve diğer insanlarda orayla bağlantılı şekilde soruları varsa içeriye iletsinler. Onlar kayıt altına alınsın ve o merkezden bir rapor çıksın. Adli prosedür hazır hale gelsin” dedi.

“AHLAKİ DUYGULARI SARSAN BİR ŞEY”

Üç yaşında bir istismara uğrayan bir çocukla iletişim sağlamanın kolay olmadığına dikkati çeken Beyoğlu, çocukla konuşma noktasında kadın hekimlerin rolünün önemli olduğuna dikkati çekti. Beyoğlu, “Biz erkek hekim olduğumuzdan dolayı çocukla iletişim kurmamız kadın hekimlerimize göre daha zor. Bu noktada ayan hekim arkadaşların çocuğa yaklaşımı daha kolay oluyor.. Ama bayan hekim arkadaşlarımız içinde bunları konuşmak çocukla kolay olmuyor. Çünkü insanı hem vicdanen sarsan hem de ahlaki duygularını sarsan da bir şey” diye konuştu.

Kandulu, istismara uğrayan çocuklarda içe kapanma, iştah azalması, uyku problemleri , güvendiği insanlardan ayrılmak istememe gibi davranışların ortaya çıktığını da kaydetti.