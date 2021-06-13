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Ünal Üstel: "Birçok insana yaşam umudu olabilir"

" Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nedeniyle mesaj yayınladı"

13 Haziran 2021 Pazar 15:04
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Ünal Üstel: "Birçok insana yaşam umudu olabilir"

Üstel:" Yapacağınız kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilir"

" 14 Haziran Dünya Sağlık Örgütünün, Kızılay, Kızılhaç ve uluslararası kan bağışçıları dernekleriyle işbirliği yaparak kan bağışlarını teşvik etmek , güvenli ve kaliteli kanın bulunması amacı ile ilan edilmiş bir gündür.

Thalassaemia doğumlarının sonlanması, mevcut hastaların tedavilerinin düzenli ve aksamadan sağlanması yanında Thalassaemia hastalarının tedavisinde en önemli noktalardan biri düzenli  Kan Transfüzyonunu sağlamaktır.

Bunun yanında kan bağışı bir sosyal sorumluluk olup, bir gün hepimizin acil bir sağlık sorunu olduğunda kana ihtiyaç duyacağı da bir gerçektir.

Ülkemizde Kan ihtiyacı yıllardır Kan Bankası  ve Kıbrıs Türk Kızılayı Ekiplerinin Gönüllü Bağışcılardan ve askeri birliklerden topladıkları kan ile karşılanmaktadır.

Ancak toplanan bu kanlar tüm adanın ihtiyacını karşıladığından bazen Thalassaemia Hastalarının kan ihtiyacında sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle yaşanan bu pandemi döneminde  kan stoklarının  malesef yeterli olmadığını görmekteyiz.

150 Thalassaemia hastamızın aylık ortalama 500 ile 600 ünite arasında kan ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu bağlamda derneğin de katkılarıyla Thalassaemia Hastalarına bağışcılarla bire bir irtibata geçerek kan toplanması için Gönüllü Kan Bağışcıları Birimi Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur.

Gönüllü Kan Bağışcıları Birimi 18 Haziran 2020 yılından  itibaren 21 Büyük Kan Bağış Kampanyası Düzenlemiş, 200 bağışçının kan bağışı yapmasını sağlamıştır. Ayrıca elzem vakalarda (Ameliyat,Doğum vs) birimimize ulaşan vatandaşlara da hizmet vermektedir.

Unutmayalım ki "Kan Bağışı Hayat Kurtarır".Yapacağınız kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilir. Pandemi nedeni ile düşen kan bağışı stoklarının yeterli seviyeye getirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yapılan kan bağışlarına destek vermek hepimizin sorumluluğu olmalıdır. "

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14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günüünal üstel
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