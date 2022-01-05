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Ürün Solyalı'nın covid-19 testi pozitif çıktı

CTP Milletvekili Adayı Avukat Ürün Solyalı'nın covid-19 testi pozitif çıktı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 12:15
238 Okunma
Ürün Solyalı'nın covid-19 testi pozitif çıktı
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Solyalı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Herhangi ciddi bir semptomum yoktur. Kendimi izole etmiş bulunmaktayım. Doktorumun öngördüğü süre ve şekilde bu süreci izole şekilde atlatıp, testimizin negatife dönmesiyle tekrar çalışmalara katılacağım." ifadelerini kullandı

Ürün Solyalı'nın paylaşımı şöyle

Sıklıkla yapmakta olduğum PCR testim dün gece itibari ile COVID POZİTİF çıkmıştır.

Herhangi ciddi bir semptomum yoktur. Kendimi izole etmiş bulunmaktayım. Doktorumun öngördüğü süre ve şekilde bu süreci izole şekilde atlatıp, testimizin negatife dönmesiyle tekrar çalışmalara katılacağım.

Bir süre online bağlantılar, sosyal medya ve telefon ile iletişim kuracağız, kendimizi anlatmaya devam edeceğiz.

Lütfen testlerinizi, kendinizi ve sevdiklerinizi korumak adına sıklıkla yapın ve kuralları uygulayın.

Sağlıkla kalın. Yakında yüzyüze görüşmek üzere…

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