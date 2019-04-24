USAR Games 2019, 25-29 Nisan tarihleri arasında icra edilecek

Sivil Savunma Teşkilatı’nda, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’nin etkinliklerine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Koordinesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine üye üniversitelerin arama kurtarma kulüp üyelerinin katılımı ile “Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2019” (USAR GAMES 2019) 25-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Organizasyonun açılış töreni saat 10.30-12.00 saatleri arasında Ciklos mevkiinde bulunan Güven Park Tesisleri’nde yer alacak.

Oyunlara yurtiçi ve yurt dışından 17 üniversite katılıyor.

Beş ana etaptan oluşacak oyunlar, ‘Ahşap Köprü Kurma ve Yaralı Nakli’, Havai Hatla Kurtarma ve yaralı Nakli’, ‘Beton Kütle Sürükleme, Trafik kazasına Müdahale ve İlkyardım’, ‘Hedef Bulma’, ‘Enkaz Müdahale, Kütle Altı yaralı Kurtarma ve İlk yardım’ parkurlarından oluşuyor.

Tüm oyunlar 09.00-17.00 saatleri arasında oynanacak.

Basın toplantısında konuşan Harekat Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çağlar, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’nin kuruluşu, faaliyetleri ve oynanacak oyunlar ile ilgili bilgi aktardı.

Çağlar, faaliyetlerin uluslararası alanda yaygınlaşmaya ve KKTC’nin tanınmasına etkileri olduğunu anlattı.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Dönem Başkanı Ahmet Adalıer de, konseyde, binlerce öğrencinin arama-kurtarma eğitimi aldığını ve gençlik potansiyeli oluşturulduğunu anlattı.

Öğrencilerin 9 gün boyunca kamp alanında kalıp yarışacaklarını belirten Adalıer, yarışmanın sonucunda topluma hizmet vermenin gururunu yaşayacaklarını söyledi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ise, arama –kurtarma oyunlarının, dünyada hayat kurtarma temalı ilk ve tek organizasyon olma özelliğini taşıdığını vurguladı.

Karakoç, “Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı olarak üniversite gençliğinin öğrenceli rekabet içerisinde, afet yönetimi alanına ilgisinin artırılması, dünyanın çeşitli ülkelerinden gençlerin bir araya gelerek edindikleri bilgi ve tecrübeleri birbiriyle paylaşmaları adına bu tür faaliyetlere her zaman destek vermektedir” dedi.

Karakoç, KKTC’de gerçekleştirilen örnek uygulamaları dünyaya tanışmayı hedeflediklerini kaydetti. (BRT)