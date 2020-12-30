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ÜST KOMİTE’DEN 9 EYLÜL İLKOKULU İÇİN ÖZEL KARAR

9 Eylül İlkokulu’ndaki vakalara ait yakın temaslı olduğu bildirilen kişiler karantina otellerine alındı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:07
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ÜST KOMİTE’DEN 9 EYLÜL İLKOKULU İÇİN ÖZEL KARAR

ÜST KOMİTE’DEN 9 EYLÜL İLKOKULU İÇİN ÖZEL KARAR
EV İZOLASYONUNDA KALACAKLAR!
Bahar SANCAR

9 Eylül İlkokulu’ndaki vakalara ait yakın temaslı olduğu bildirilen kişiler karantina otellerine alındı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda karantinaya alınan kişilerin dışında kalan tüm öğrenci ve öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin 10/01/2021 tarihine kadar ev izolasyonunda kalmalarına karar verildi. Denetimlerde ev karantinası kurallarına uymadığı tespit edilenler hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca yasal işlem başlatılacak. Bu aileler belirtilen tarihe kadar evlerine misafir kabul edemeyecek.

Son Güncelleme: 30.12.2020 17:19
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