Uyuşturucu tasarrufundan iki tutuklama

Girne’de Mete Adanır Caddesi’nde bugün sabaha karşı A.J.N.’nin (E-20) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni’nde ilgili kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Yine dün 20.30 sıralarında, Gönyeli’de A.S.(E-26)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 50 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan üç adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. A.S’nin tutuklandığı bildirildi.