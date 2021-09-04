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Uyuşturucu zanlılarına 3 gün daha tutukluluk

Taşkent- Haspolat yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde buluna zanlılar S.Y. ve A.G. tutuklanmalarının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

04 Eylül 2021 Cumartesi 14:33
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Uyuşturucu zanlılarına 3 gün daha tutukluluk

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir, zanlılar S.Y. ve A.G.’in “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne gelen bilgi üzerine 3 Eylül 2021 tarihinde, saat 16.50 raddelerinde Taşkent- Haspolat yolu üzerinde operasyon düzenlendiğini belirterek, operasyon sonucunda NN 191 plakalı aracın tespit edildiğini kaydetti.

Araçta sürücü olarak bulunan zanlı S.Y.’nın araçtan indiği sırada kaçmaya çalışarak ön cebindeki Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi attığını dile getiren Kurtbir, yaklaşık 26 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddenin ve araçta bulunan 1 adet üzerinde kalıntı olduğu düşünülen siyah renk hassas tartının emare olarak alındığını ve araçta yolcu olarak bulunan A.G.’in de tutuklandığını ifade etti. Kurtbir, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı S.Y.’nin söz konusu maddeleri Telegram isimli elektronik haberleşme uygulaması üzerinden iletişime geçip Lapta’da ikamet eden birisinden aldığının belirlendiğine işaret ederek, zanlı Y.’nın suçlarını itiraf edici nitelikte ifade verdiğini, A.G.’in ise herhangi bir ifade vermediğini anlattı. Polis memuru Kağan Kurtbir, zanlı Y.’nin verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, aranmakta olan bir şahsın olduğunu, soruşturulması gereken başka şahısların da bulunduğunu ve cep telefonunun Data İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini söyleyerek serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki etmelerinin mümkün olduğunu belirtip 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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