Uyuşturucu zanlısı tutuklu kalacak!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 6.11.2019 tarihinde Narkotik ekibi tarafından Hamitköy’de sakin zanlı Uduakabasi Emmanuel Onwıoduakit’in ikametgâhında yapılan aramada naylon paketlerde üç gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ayrıca yasal statüsünün araştırılacağını söyleyerek, bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.