Vatandaş mazeret değil icraat istiyor

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal, 24 Haziran 2018 Yerel Seçimleri’nde halkın nelerin gerçekleşmesini umut ederek sandık başına gideceğini, yerel yönetimlerden beklentilerini ve oylarını hangi doğrultuda kullanacaklarını vatandaşa sordu.

Sehel Atakay: Devlet olgusunda yerel yönetimler en önemli bileşen

“Yerel yönetimlerden beklentimiz, vatandaşı düşünen bir anlayış belediyelerin devlet denen olgunun en önemli bileşenlerinden olduğunu hepimiz biliyoruz. Toplumların geleceğinin daha sağlıklı daha ferah ve sürdürülebilir olması için yerel yönetimlerin önemi büyük. Lefkoşa için konuşacak olursak, geçmiş yönetime nazaran Harmancı yönetimi daha iyi işler yaptı diyebilirim. Batık bir belediyenin şu anda geldiği durum oldukça iyi bir seviyede, vatandaşın kolaylıkla yararlanabileceği birçok kolaylık bugün hayata geçmiş durumda. Hafta sonları biten suyumuzu yükleyebilmemiz için online servis kuruldu. Onun dışında vatandaştan gelen şikayetler telefoniyen de olsa dikkate alınıyor. Tabii ki daha yapılması gereken ve eksik olan birçok şey de var. Ancak kıyaslama yapılacak olursa mevcut Lefkoşa belediyecilik yönetimini olumlu buluyor ve devamını da diliyorum.”

İsmail Özbek: Yollar çukur dolu, vatandaşın sorunlarına çare bulunmuyor

“Sayılı günler kala belediye başkanlığı seçimlerinde hummalı seçim propagandaları çalışmaları başlamış durumda. Ancak biz vatandaş olarak artık seçim zamanı yayınlanan manifestoların seçimler bittikten sonra da hayata geçmesini bekliyoruz. Yerel seçimler milletvekilliği seçimlerinden daha önemli. Belediyecilik ciddi bir iş. Sosyal devlet anlayışının hayat bulması gereken önemli bir kademe. Ben şu anki yönetimde maalesef bunları yeterli seviyede göremedim. Bir toplu taşıma zihniyeti yerleştirilemedi henüz. Vatandaşların ulaşım sorunu ciddi boyutta. Halkı bilinçlendirmeye yönelik sosyal farkındalık ve seminer, eğitim gibi konularda yeterli değiller. Belediyelerin öncelikli görevleri vatandaşın sorunlarına en kısa sürede, en ciddi şekilde çözüm bulması. Yollar deseniz delik deşik, çukurlardan araç süremiyoruz. Nedense hep seçim dönemi bu çalışmalara başlanıyor. Seçim olmasa kimsenin aklına gelmiyormuş gibi. Vatandaş artık laf değil, icraat yapanlara yönelecek.”

Cengiz Tosun: Belediye seçimlerinde vatandaş sandık başına bilinçli gidecek

“Yerel seçimlerde birçok şey değişecek. İnsanlar artık sadece yerel seçimlerde değil, diğer seçimlerde de bir şeyleri görmeye başladı diye düşünüyorum. Artık bu bozuk düzenin silbaştan değişmesi ve nitelikli yönetimin hayat bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Her alandaki başıboşluğun ciddi anlamda ele alınması gerekiyor. Yerel seçimler de bunların başlangıcı aslında. Çünkü muhtarlık, belediye, milletvekilliği ve hükümet şeklinde siyasi ağı ve devleti oluşturan organların önemli ayaklarından biri de yerel seçimler. O nedenle yerel seçimlerde vatandaş oldukça bilinçli olarak sandık başına gidecek diye düşünüyorum, çünkü vatandaşın bire bir her şeyi en açık şekilde hissettiği ve muhatap olduğu organlar bağlı bulunup yaşadıkları çevrelerinde var olan belediyelerdir.”

Miyase Dağlı: Vatandaş aldığı hizmete göre değerlendirme yapacak

“Yerel yönetimler vatandaşla en çok iç içe olan bir basamak. O nedenle vatandaşın ulaşım, sağlık destekten belediyelere bağlı hizmetlere kadar birçok alanda düzgün hizmet alabilmesi çok önemli. Bu seçimlerde vatandaşların bakacağı en önemli etken bu olacak sandık başına giderken.”

Şükriye Akboğa: Vatandaşın her alanda ciddi sıkıntıları var

“Vatandaşın belediye seçimlerinde sandığa giderken bakacağı şey kimin halka daha iyi hizmet sunabilecek olmasıdır. Vatandaşların her alanda ciddi sıkıntıları var. Belediye başkan adayları bu hassasiyetlere şimdiye kadar çok özen gösterilmediğini dikkate alarak kolları sıvarsa ve bugün gelinen siyasi yozlaşmışlıkta kalıcı olmanın tek yolunun bu olduğunu göz önünde bulundurarak adım atarlarsa yerel yönetimlerden başlayarak diğer iskelet oluşumların halka daha verimli hizmet sunacağına inanıyorum.”

Ömür İstek: Vatandaş laf değil, icraat bekliyor

“Belediye seçimlerinin artık bir sosyal devlette neler olması gerekiyorsa onları hayata geçirebilecek başkanların seçilmesi ile sonuçlanacağına inanıyorum. Tüm bölgelerde belediyelerde ciddi sıkıntılar var. Birçok belediye battı, ödemelerini yapamadı, doğal olarak bu yapı vatandaşa da doğru hizmet veremedi. Bundan sonra bu düzenin değişmesi için herkesin elini taşın altına koyması lazım. Aday olan başkanlar çok yönlü düşünerek bu seçimlere girmeli. Vatandaş söz değil, icraat bekliyor.”