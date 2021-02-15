Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler, bundan sonraki emek mücadelesine DEV-İŞ Federasyonu’na bağlı EMEK-İŞ Sendikası’nda örgütlenerek devam edeceğini duyurdu.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

2020 yılının Mart ayından beridir, baskılar ve haklarında alınan eşitsiz kararlar karşısında örgütlenme ihtiyacı duyan Güney emekçileri, yaklaşık bir yıldır hak arayışı mücadelesine devam ediyor. Güneyin emekçileri grubu bu süre içerisinde hükümet kanadının haksız kararları karşısında onurlu bir direniş göstermiştir. İlk günden beridir önlerine koymuş oldukları işçilerin birliği ve örgütlü mücadele hedefi doğrultusunda, bundan sonraki mücadelesine Dev-İş Federasyonuna bağlı EMEK-İŞ Sendikasında örgütlenerek mücadelesini sürdüreceğini tüm kamuoyuna bildirir. Bir yıla yakın bir zamandır gerek sokakta gerekse internet ortamında birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz tüm mücadele arkadaşlarımıza ve bu anlamda hangi sektörde, bölgede olduğuna bakılmaksızın ekmeğini ülkemizin güneyinde kazanan tüm emekçilere naçizane çağrımızdır; Hak arama mücadelemizde baskı ve sömürüye karşı tek vücut mücadele edebileceğimiz sendikamıza üye olunuz. Güçlerimizi birleştirerek birlikte emek ve hak mücadelemizi büyütelim. Dünyada ve ülkemizde birçok örnek, bizlere örgütlü olmayan gücün güç olmadığını, emek mücadelesinin örgütlenmeden geçtiğini, bölünmenin yalnızca sömürüye ve hak gasplarına davetiye çıkarmak olduğunu defalarca göstermiştir. Gerçek sahibi sizler yani emekçiler olan sendikamız çatısı altında güçlerimizi birleştirelim. Yok oluşa değil var oluşa giden yolun rotasını birlikte belirleyelim. Sadece güney çalışanları değil dünyanın hangi coğrafyasından gelirse gelsin, hangi dine, ırka mensup olursa olsun örgütlenin. Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yaşasın işçilerin emekçilerin örgütlü mücadelesi.