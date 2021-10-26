Dün öyle bir pazartesi yaşandı ki, “siyasette taşlar yerinden oynadı” desek yanlış olmaz.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız milletvekilleriyle yaptığı görüşme sonrasında "UBP kurultayını kazanan arkadaşa hükümeti kurma görevini vereceğim" derken, erken seçim tarihi olarak da 9 Ocak’ı işaret etti.

Bu arada bütün gün “devam edecek mi etmeyecek mi” tartışması yapılan Başbakan Saner suskundu. Ancak onun yerine konuşan Cumhurbaşkanı, yeni bir hükümet oluşuncaya kadar Saner’e görevde kalmasını söylediğini anımsattı.

Tatar, “Fakat Sayın Başbakan göreve devam etmek istemediğini söylemiştir” dedi.

Bu saatten sonra ülke nefesini tuttu, hafta sonunda yapılacak UBP kurultayına kilitlenmiş görünüyor.

CTP lideri Tufan Erhürman’ın tabiriyle “Kedinin kuyruğuna bağlı teneke duvarlara çarpa çarpa yol almaya” çalışan siyaset, yeni gelişmelere gebe.

Mağusa’daki Kaza Mahkemesi’nde Başbakan’a yönelik videolu kumpasla ilgili davada verilen ifadelerin UBP kurultayına ilişkin enteresan yansımaları olabilir.

Hatta bu kurultayın, şeklini ve sonucunu da tamamen değiştirebilir. İzleyip göreceğiz.

Ancak kesin olan şudur. Ülke olarak siyaseten iflas etmiş bir noktadayız.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, manzarayı “Siyasetin siyaset dışı aktörlerle kurmuş olduğu bu yamuk ilişkiler zinciri memleketi bu noktaya getirmiş durumda” diye özetledi.

Bu “yamuk ilişkiler” ağında kısa günün karından faydalanan siyasetçiler de olabilir. Ancak uzun dönemde kimse bu yamuk ilişkilerden bir fayda sağlayamaz.

Bunu toplum olarak bugüne kadar hep yaşadık, gördük. Ancak demek ki bu noktada yeterince tecrübe edinemedik. Görünen o ki, bundan sonra da aynı tecrübeyi yaşamaya devam edeceğiz.

Bu ülke kurtuluş olarak, siyasetiyle, sivil toplum örgütleriyle, sendikalarıyla, medyasıyla topyekun bir arınma sürecine girmek zorundadır.

Yaşanan bu kirli ortamda kimsenin karşısındakine “sen daha kirlisin” diyecek hali de yoktur.

O yüzden aklımızı başımıza toplayıp bu “yamuk ilişkiler” ağını bir an önce temizlememiz, toplum olarak arınmamız gerekir. Bu yamuk işlerden bir doğru sonuç beklemek hayal olur.