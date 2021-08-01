“Yangın elektrik hatlarından kaynaklanmadı”

Karşıyaka köyünün üst kısmında dün çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük alan yanarken, bitki örtüsü ve ağaçlar da zarar gördü.

Yangın yaklaşık 2-3 saat içinde çok büyümeden kontrol altına alındı.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, dün yaptığı açıklamada “yangının sebebinin elektrik hatları olduğunu tahmin ettiklerini” ifade etmişti.

‘Elektrik Arıza/Kesinti Tablosu’ paylaşan KIB-TEK ise 12:30 sıralarında çıkan yangın sebebinin bu olmadığı görüşünde…

Açıklama yapan KIB-TEK yetkilileri, elektrikten diye iddia edilen yangının 12.30 raddelerinde başladığını, halbuki elektrik hatlarının 13.08'de ‘yangının etkisi ile koptuğunu’ ifade ederek bunun ‘kesinti tablosu’ ile belgeli olduğunu ifade ettiler ve yangının söz konusu hatlarla ilişkili olmadığını söylediler.