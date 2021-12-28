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Yargıçların ve Ağır Ceza Mahkemeleri’nin ceza ile tazminat yetkileri artırıldı

Yargıçların ve Ağır Ceza Mahkemeleri’nin tazminatla ilgili yetkilerini yeniden düzenleyerek artıran “2021 Yargıç Yetkileri ve Ağır Ceza Mahkemelerinin Tazminatla İlgili Yetkileri Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüzük, 3 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.

28 Aralık 2021 Salı 19:21
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Yargıçların ve Ağır Ceza Mahkemeleri’nin ceza ile tazminat yetkileri artırıldı
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Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan tüzükte, Mahkemeler Yasası'nın 25'inci maddesinin (l)'inci fıkrası amaçları bakımından; yalnız olarak oturum yapan bir Kaza Mahkemesi Yargıcının yetkisi 500 bin TL’ye kadar düzenlendi.

Yargıcın, Kaza Mahkemesi Başkanı veya Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı olması halinde, yetki, “5 milyon TL’ye kadar” yükseltildi.

İki yargıçla oturum yapan bir Mahkemenin yetkisi ise “5 milyon TL ve yukarısı” olarak belirlendi.

Tüzüğe göre, Mahkemeler Yasası'nın 27'nci maddesinin (l)'inci fıkrası amaçları bakımından Kaza Mahkemesi Başkanı, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı ve Kaza Mahkemesi Yargıcının para cezasına hükmetme yetkisi ile tazminat miktarına hükmetme yetkisi “500 bin TL’ye kadar” oldu.

Mahkemeler Yasası'nın 27'nci maddesinin (2)'nci fıkrası amaçları bakımından, Kaza Mahkemesi Başkanı, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı ve Kaza Mahkemesi Yargıcının yetkisi, “1 milyon TL’ye kadar” şeklinde düzenlendi.

Mahkemeler Yasası'nın 31'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası amaçları bakımından Ağır Ceza Mahkemesinin tazminata hükmetme yetkisi ise 2 milyon 500 bin TL’ye kadar düzenlendi.

Anahtar Kelimeler:
YargıçAğır Ceza MahkemeleriTazminat
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