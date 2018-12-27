Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek...

Gamze PİR BAYKUR

Kendisine ait Lübnan pasaportu ile Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yapan ve 1 gün sonra daha önceden düzenlediği sahte Fransa pasaportu ile Güney Kıbrıs’a geçmek isterken yakalanan Lübnan uyruklu zanlı Mahmut Elsayed hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden “Evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçlarıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Elsayed, davaları görüşülünceye değin 25 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

5 gün sonra yasal statüsü bitecek...

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mahmut Elsayed’in 18 Aralık 2018 tarihinde Güney Kıbrıs’a geçmek için, Beyarmudu Kara Giriş Kapısına giderek daha önceden sahtelediği Fransa pasaportunu görevli polise ibraz ederek tedavüle sürdüğünü anımsattı. Tahkikat memuru, zanlının KKTC’ye 17 Aralık 2018 tarihinde Ercan Havaalanından Lübnan pasaportu ile giriş yaptığını ve 15 günlük ziyaretçi izni verildiği belirterek, ziyaretçi izninin 5 gün sonra sona ereceğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten tahkikat memuru, KKTC’de yasal bağı bulunmayan zanlının davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mahmut Elsayed’in davaları görüşülünceye değin 25 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.