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Yaşlı tanışma toplantısı düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yaşlı Hakları Ruh Sağlığı Derneği ve Kıbrıs Türk Emekliler Derneği işbirliğinde, ülkedeki yaşlı nüfusu için sosyal politikaların geliştirilmesine imkan tanımak ve toplumsal  farkındalık yaratmak amacıyla tanışma toplantısı düzenlendi.

30 Haziran 2022 Perşembe 15:02
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Yaşlı tanışma toplantısı düzenlendi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği ev sahipliğinde Emekliler Derneği Lokali’nde gerçekleşen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,  Emekliler Derneği  Başkanı Özer Çelik, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins,  Emekliler Derneği, Emekli Polisler Derneği, Emekli Astsubaylar ile  Mücahitler  Derneği üyeleri  ile  Bakanlık yetkilileri katıldı.

Emekliler Derneği Başkanı Özer Çelik toplantının açılışında yaptığı konuşmada,  dünya ülkelerinde kabul gören  yaşlı haklarının ülkede de hak ettiği değeri görmesini arzuladıklarını  ifade ederek,  Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği üyeleri ve bakanlık temsilcileri ile işbirliği yapmak amacıyla düzenlenen ilk etkinlik olan tanışma toplantısının  30 Haziran Emekliler Haftası içerisinde,  dernek olarak   ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Emekli Polisler Derneği, Emekli Astsubaylar ve  Mücahitler  Derneği ile  emeklilerin kazanılmış haklarını ve menfaatlerini korumak için koordineli bir şekilde çalıştıklarını anımsatan Çelik, 2019 yılına kadar Emekli Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun rutin olarak  toplandığını ve emeklilerin sorunlarını ilgili makamlara  duyurarak kamuoyu oluşturduğunu söyledi.

K.T. Emekliler Derneği olarak bu konseyin canlandırılmasını arzuladıklarını ve  gereken katkıyı koymaya hazır olduklarını belirten Çelik, üyelerinin sorunlarını  hem Yaşlı Hakları Derneği hem de Bakanlık yetkililerinin  bilgisine getirmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Emekliliğe denk gelen yaşlılık döneminin  insanların sağlık sorunları ile karşı karşıya geldiği, sağlık masraflarının arttığı  bir yaş dönemi olduğuna dikkat çeken Çelik, bu yaş grubundaki  insanların sağlık harcamalarının arttığını ifade etti.

Emeklilik döneminde yaşlıların bir kısmının yaşamsal yetilerini kaybetmesi sebebiyle, aile bakımından yoksun kalan yaşlıların kendi evlerinde bakıcı tutmak zorunda kaldığına değinen Çelik şöyle devam etti:

‘‘Yeterli miktarda ve kalitede yaşlı bakım evi, dinlenme evi ile rehabilitasyon merkezleri kurulmalı, tüm yaşlıların bu merkezlere erişimi sağlanmalıdır.  Ülkemizdeki emeklilerimizin çoğu ülkemizde bulunan ekonomik şartlar, enflasyon ve döviz sebebiyle özellikle özel sektörde çalışan  çocuklarına mali yardım yapmak zorunda kalmakta,  bu da emeklilerimizin  hayat standartlarını olumsuz etkilemektedir. Emeklilerimizin büyük çoğunluğu kendilerine bakmaya muhtaçken torun bakmak zorunda kalmakta, bu da onların hareket özgürlüğünü ve bağımsız davranma yetilerini kısıtlamaktadır.’’

Tam gün eğitim sistemine geçilmesi ve küçük çocuklar için devlet destekli  kreşlerin açılması ile, nene ve dedelerin bu külfetten  kurtulabileceğine ve daha kaliteli bir yaşam olanağına kavuşabileceğine inandıklarını belirten Çelik: ‘‘Emekli ve yaşlılarımızın bu ve benzer sorunlarının çözümü  için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının  girişimde bulunacağına inanıyor, bu toplantıya ön ayak olan bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins de yaşlıların sorunlarının bugüne kadar toplumda göz ardı edildiğine dikkat çekerek, toplumda yaşlı sorunları ile ilgilenen, onların fikirlerine önem veren bir vizyonu olduğu için, tanışma toplantısına fikir sahipliği yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a teşekkür etti.

Yaşlı sorunları arasında en acil olan sorunun bakım evlerinin durumu olduğunu önemle vurgulayan Jenkins: ‘’Sınırüstü Bakım Evi ile bu konuların aciliyeti bir gecede ortaya çıkmıştır.  Çok az sayıda bakım evi vardır ve devlet kurumları arasında  bir yetki karmaşası vardır. Bu işe gönül vermiş bizlerin ve sizlerin  katkısı ile bu süreci iyileştirmek için  ilerleyeceğiz. ‘’ şeklinde konuştu.

Yaşlıların  evlerde eğitimsiz bakıcılar tarafından bakıldığına bunun da önemli bir sorun olduğuna işaret eden Jenkins, ‘’Yaşlılarımıza hak ettikleri bakımı verme sorumluluğumuz var.  Bakım evlerinin iyileştirilmesi için, yasaların iyileştirilmesi, bakıcılara eğitim verilmesi, bu sektöre yatırım yapılarak devlet eliyle destek verilmesi için dernek olarak emekliler ile işbirliği yapmaya, sizlerin sorunlarını öğrenmeye hazırız. Emeklilerin birikim ve tecrübelerinden faydalanmak, nesiller arası dayanışmaya destek olarak  sizlere daha verimli, sağlıklı ve aktif bir  yaşlılık dönemi  geçirtmek  istiyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, toplantıya katılımlarından dolayı emekli dernekleri üyelerine teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi vasıtasıyla   emekli ve yaşlılara  verilecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi, onların bir araya getirilerek  yaşam kalitesinin arttırılması için neler yapılabileceğini ele almak istediklerini anlatan Taçoy, Nazım Hikmet’in ‘’Yaşamayı öyle ciddiye alacaksın ki ,mesela yetmişinde zeytin dikeceksin, ölüme inanmadığından değil, yaşamak yanı ağır bastığından ‘’ dizelerinden alıntı yaparak,  insanın hissettiği yaşta olduğunu, yaşlıların farklı aktivitlerle bir araya getirilerek yaşama heveslerini arttırmak için imkanların kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Benzer bir uygulamanın Girne Üniversitesi’nde  60 yaş artı tazelenme üniversitesi olarak hayata geçtiğini ve  belli yaşın üstündeki insanların kendini  yenilemek için üniversitede faaliyetlerde bulunduğuna değinen Taçoy, yaşlılara sunulacak imkanların arttırılmasının kendisine mutluluk vereceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın  hem sosyal güvenlik sistemi açısından hem de sosyal hizmet uygulamaları bakımından  insan ömrünün her dönemine dokunan bir bakanlık olduğunu hatırlatan Taçoy,  dernek üyelerinin görüş  ve önerilerini dikkate alacak bir anket çalışması hazırlandığını  ve bu anketin yaşlılara yönelik politikaların belirlenmesinde yol gösterici olacağını söyledi.

Taçoy, ilgili derneklerle oluşturulacak sinerjinin ve işbirliğinin yeni projelerin hayata geçirilmesi noktasında katkı sağlayacağını kaydetti.

Taçoy, tüm emeklilerin 30 Haziran Dünya Emekliler Haftasını kutlayarak sözlerini tamamladı.

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