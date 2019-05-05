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YDK, Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı 18 Mayıs'ta

Yakın Doğu Koleji, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı’nın 18 Mayıs tarihinde yapılacağı duyuruldu.

05 Mayıs 2019 Pazar 14:22
YDK, Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı 18 Mayıs'ta
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Sınav sonucunda öğrencilere; Dr. Suat Günsel Bursu, Tam Eğitim Bursu, Yarım Eğitim Bursu, Çeyrek Eğitim Bursu ve kayıt hakkı verilecek.

Yakın Doğu Koleji’nden verilen bilgiye göre, sınav 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü, saat 09.00’da Yakın Doğu Koleji Ortaokul Binası’nda yapılacak. İki oturumdan oluşacak sınavın birinci oturumunda; 30 Matematik, 10 Fen Bilgisi ve 10 Sosyal Bilgiler sorusu, ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusu olmak üzere toplam 100 soru sorulacak.

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Sınav konularının, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı ilkokul müfredatının tümünü kapsayacağı belirtildi. Geçmiş yıllara ait sınav sorularına ise nec.k12.tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

KAYITLAR 17 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK…

Sınav kayıtları, 17 Mayıs tarihine kadar Yakın Doğu Koleji Ortaokul Binası Sekreterliği’nden yapılabilecek. Sınav kaydı için aday öğrencinin, beşinci sınıfta okuduğunu belgeleyen öğrenci belgesi, sınav kayıt ücreti 100 Türk Lirası ile bir adet fotoğrafı gerekiyor.

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