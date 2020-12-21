Yemlik Arpanın Fiyatı Belli Oldu

TÜK ve TC Toprak Mahsülleri arasında imzalanan sözleşmeyle, 25 Aralık’ta ilk parti 3000 tonluk yemlik arpa ülkeye geliyor.
Yemlik arpanın peşin fiyatı bugünden itibaren 2 TL/kg olarak belirlendi.
TÜK ve TC Toprak Mahsülleri arasında imzalanan sözleşmeyle, ilk parti 3000 tonluk yemlik arpa ülkeye geliyor.
TÜK ve TC Toprak Mahsülleri arasında imzalanan sözleşmeyle, 25 Aralık’ta ilk parti 3000 tonluk yemlik arpa ülkeye geliyor.
Yemlik arpanın peşin fiyatı bugünden itibaren 2 TL/kg olarak belirlendi.