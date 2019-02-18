Yeni asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret: saatlik 18.17 TL, günlük 145.38 TL, haftalık 726.92 TL ve aylık 3.150 TL
BRTK
Yeni asgari ücret yürürlüğe girdi
1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret: saatlik 18.17 TL, günlük 145.38 TL, haftalık 726.92 TL ve aylık 3.150 TL
BRTK
ASGARI UCRET CIKTI DA IS VERENLER VE OZEL SEKTOR DE CALISANLAR BU PARAYI ALMAYCAKLAR VERVEZLER O ZAMAN NE OLACAK DEVLET KONTROLERI BIRAKMAMALI YAZIK OLUR INSANLARA
devlet ozel sektörü kontrol etsın hala daha eskı asgarı ucretın altında calısan vardır zengın ıs verenlerı sıkı kontrol edılsın bakalım vermeyene ceza kesılsın zengınler hep kendılerını dusunur milyonluk yatırım yaparlar ama ıscısıne para yok Allah doyursun onları arsızlar