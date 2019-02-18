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Yeni asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Yeni asgari ücret yürürlüğe girdi

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:49
Yeni asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından 2019 yılının ilk asgari ücretinin brüt 3 bin 150 TL, net 2 bin 740 TL lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, 13 Şubat 2019 tarihli ve 18 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret: saatlik 18.17 TL, günlük 145.38 TL, haftalık 726.92 TL ve aylık 3.150 TL

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Saptama KomisyonuAsgari ücretResmi Gazete
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YANDIK 2019-02-18 18:44:13

ASGARI UCRET CIKTI DA IS VERENLER VE OZEL SEKTOR DE CALISANLAR BU PARAYI ALMAYCAKLAR VERVEZLER O ZAMAN NE OLACAK DEVLET KONTROLERI BIRAKMAMALI YAZIK OLUR INSANLARA

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CARESIZ 2019-02-18 18:47:55

devlet ozel sektörü kontrol etsın hala daha eskı asgarı ucretın altında calısan vardır zengın ıs verenlerı sıkı kontrol edılsın bakalım vermeyene ceza kesılsın zengınler hep kendılerını dusunur milyonluk yatırım yaparlar ama ıscısıne para yok Allah doyursun onları arsızlar

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