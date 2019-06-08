Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar'dan Tatlısu Belediyesi'ne Kutlama

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, 5. Cittaslow Belediyesi ünvanını alan Tatlısu Belediyesi'ni kutladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:24
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar'dan Tatlısu Belediyesi'ne Kutlama
banner44

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, 5. Cittaslow Belediyesi ünvanını alan Tatlısu Belediyesi'ni kutladı.

banner41
İşte Mustafa Zurnacıların mesajı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cittaslow Başkenti Yeniboğaziçi Belediyesi olarak, Kuzey Kıbrıs’ın 5. Cittaslow Belediyesi ünvanını alan Tatlısu Belediyesi'ni gönülden kutlarız. Çevre dostu belediyecilik anlayışı, daha iyi bir yaşam felsefesi ile çıktığımız bu yolda çoğalarak ilerlememiz bizi son derece mutlu etmiştir. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve ekibine teşekkür eder, tüm emeği geçenleri yürekten kutlarım.

Mustafa Zurnacılar Yeniboğaziçi Belediye Başkanı

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yeniboğaziçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşi Meral Akıncı’yla Birlikte, Temiz Düşün Yaz Kampı’nı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşi Meral Akıncı’yla Birlikte, Temiz Düşün Yaz Kampı’nı Ziyaret Etti
Malezya'daki kabine görüşmelerinde dijital cihaz yasağı
Malezya'daki kabine görüşmelerinde dijital cihaz yasağı
İskele Belediyesi Halk Plajı vatandaşın hizmetinde
İskele Belediyesi Halk Plajı vatandaşın hizmetinde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim