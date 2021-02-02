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Yeşilırmak: “Şuan için bölgemizde 3 vatandaşımız pozitif”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “şuan için bölgemizde 3 vatandaşımız pozitif olarak tedavi altındadır” diyerek, bölge halkını uyardı.

02 Şubat 2021 Salı 18:10
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Yeşilırmak: “Şuan için bölgemizde 3 vatandaşımız pozitif”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “şuan için bölgemizde 3 vatandaşımız pozitif olarak tedavi altındadır” diyerek, bölge halkını uyardı.

Yeşilırmak’ın açıklaması şu şekilde:

“Değerli bölge vatandaşlarım,

Yaşanan son gelişmeleri ve ülkemizdeki son durum ile ilgili sizleri bilgilendirmek isterim. Son günlerde adamızın genelinde olduğu gibi bölgemizde de vakalar görülmeye başlamıştır.

Şuan için bölgemizde 3 vatandaşımız pozitif olarak tedavi altındadırlar.

Bununla birlikte pozitif olan vatandaşlarımızın temaslılarının bir kısmı otellerde, bir kısmı da evlerinde karantina sürecini tamamlamaktadırlar.

Temaslı vatandaşlarımıza yapılan 1’nci ve 2’nci test sonuçları çok şükür negatifdir. Muhtemelen cuma günü yapılacak 3’ncü test sonuçları da negatif olacaktır.

Bölgemizde yaşanan bu bulaşın kaynağının diğer bölgelerden gelen vatandaşlarımızdan kaynaklanmadığını sizlere bildirmek isterim. Yaşanan bulaşın kaynağı askerlik görevini yapan bir vatandaşımız kendi birliğinde farkında olmadan hastalığı kapıyor ve sonrasında haftasonu iznine çıktığında ailelerini ziyaret etmesinden kaynaklıdır. Avtepe köyünde çıkan son 2 pozitif vakamız da bu şekilde gerçekleşmiştir. Vatani görevini yapan askerimize ve diğer vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Sevgili vatandaşlarım, yaşadığımız ve içinde bulunduğumuz durum mart 2020 yılında yaşadığımız durumdan çok daha kötüdür. Test sayımız artıkça vaka sayımız da artıyor bu sebeple iç bulaşın çok fazla olduğunu görebiliyoruz ve durum her geçen gün daha da kritik bir hal almaya başladı. Yeni yapılan pandemi hastahanesi neredeyse doldu, aynı şekilde covid-19 için ayrılan yoğun bakım kapasitesi de doldu. Dolasıyla sağlık sistemimiz alarm vermeye başladı.

Sizlerden ricam 15 gün daha evinizde kalarak, komşularınızı ziyaret etmeyerek kendinizi ve ailenizi koruyun aksi takdirde yarın çok geç olabilir. Elzem ihtiyaçlar için evinizden çıktığınızda mümkünse yanlız çıkın ve maskenizi takarak mesafenizi koruyun. Toplum olarak 15 gün daha bu mücadeleyi hep birlikte verirsek daha önce olduğu gibi birlikte BAŞARABİLİRİZ.

Sağlıklı ve güzel günler dilerim,”

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