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Yıllardır ülkede kaçak kalıyordu, tutuklandı

Üniversitede eğitim görmek amacı ile geldiği KKTC’de 2015 yılından beri izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Lindokhle Collin Zeeman tutuklandı.

12 Ocak 2021 Salı 09:02
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Yıllardır ülkede kaçak kalıyordu, tutuklandı

Üniversitede eğitim görmek amacı ile KKTC’ye gelen ancak üniversite kaydını yenilemeyip 2015 yılından beri ülkede izinsiz ikamet ettiği ortaya çıkan Lindokhle Collin Zeeman tutuklandı.

“KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Zeeman hakkında 8 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Cafer Erenköylü mahkemede verdiği ifadesinde, 8 Ocak 2021 tarihinde, Mağusa’da bir üniversite güvenliğinden alınan bilgide daha önce üniversitede öğrenci olan zanlı Zeeman’ın okula kayıt yaptırmayıp hala okulda kaldığının öğrenildiğini açıkladı. Erenköylü, tespit edilen zanlıdan yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Eylül 2015 tarihinden beri iziniz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirterek zanlının ihraç işlemlerinin devam ettiğini kaydetti. İhraç emrinin henüz çıkmadığını ifade eden Erenköylü, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Nadire Bahadi / Kıbrıs Postası

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