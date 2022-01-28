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Yine kadına şiddet!

 Gazimağusa’da 26.01.22 tarihinde bir işletmenin arka kapısında borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı eski kız arkadaşını kollarından tutup çektikten sonra boğazını sıkıp yüzüne bir kez tokat atmak suretiyle ciddi şekilde darp eden H.Ş, şikâyet üzerine ayni gün tespit edilerek tutuklandı.

28 Ocak 2022 Cuma 16:18
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Yine kadına şiddet!
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Zanlı bugün 28.01.22 tarihinde “ciddi darp ve telefonda tacizlik” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü mahkemede iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olguları aktarmak üzere bayan polis memuru Meltem Uçar’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde 26.01.22 tarihinde saat 09.30 raddelerinde, Gazimağusa’da Clup Bar isimli işyerinin arka kapısında, borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı eski kız arkadaşını kollarını tutup çektikten sonra boğazını sıkıp yüzüne tokat atmak suretiyle ciddi şekilde darp eden zanlının şikâyet üzerine ayni gün tutuklandığını söyledi.

Ayni gün zanlıya dava tebliğ edildiğini, davasına karşılık “kabul etmiyorum” beyanında bulunan zanlının buna rağmen 27.01.22 tarihinde Lefkoşa’da kullanımındaki çağrılı hattan, kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle eski kız arkadaşını kullanımında bulunan çağrılı hattan arayıp “seni öldürecem, paranı alamaycan benden, annene söyle babama yazmasın, annenin a…..na koyarım, bu adadan çıkamayacaksın, bu ada senin sonun olacaktır” demek suretiyle telefonda tacizlik suçunu da işlediğini belirten tanık polis, bu suçla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine zanlının kabul etmiyorum şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Sürdürülen tahkikatta zanlının etki edebileceği kısmın tamamlanmış olduğuna değinen tanık polis, KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

Son Güncelleme: 28.01.2022 17:24
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