YSK Beyarmudu İhtiyar Heyeti üyeliği için seçimi durdurdu

Yüksek Seçim Kurulu, Gazimağusa İlçesi Beyarmudu-Beyarmudu ihtiyar heyeti üyeliği adaylarından olan Ziyat Düzova’nın, dün vefat etmesi sonucunda, aday sayısının seçilmesi gereken kişi sayısına eşit olması nedeniyle seçim işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.

YSK’nın duyurusu şöyle:

“24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listeleri, 85 sayılı, 3 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Ek.III’te, A.E.491’de ilan edilmişti.

Gazimağusa İlçesi Beyarmudu-Beyarmudu ihtiyar heyeti üyeliği adaylarından olan Ziyat Düzova’nın, 21 Haziran 2018 tarihinde vefat etmesi sonucunda, aday sayısının seçilmesi gereken kişi sayısına eşit olması nedeniyle; değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 62. maddesi uyarınca seçim işlemlerinin durdurulduğu ve aşağıdaki adayların seçilmiş oldukları ilân olunur.

Gazimağusa İlçesi; Beyarmudu-Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği adayları

1.İsmail Lord; 2.Olcay Sürer; 3. Mehmet Keleşzade; 4. Hüseyin Taner