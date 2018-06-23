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YSK Beyarmudu İhtiyar Heyeti üyeliği için seçimi durdurdu

Yüksek Seçim Kurulu, Gazimağusa İlçesi Beyarmudu-Beyarmudu ihtiyar heyeti üyeliği adaylarından olan Ziyat Düzova’nın, dün vefat etmesi sonucunda, aday sayısının seçilmesi gereken kişi sayısına eşit olması nedeniyle seçim işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.

23 Haziran 2018 Cumartesi 09:11
YSK Beyarmudu İhtiyar Heyeti üyeliği için seçimi durdurdu

Yüksek Seçim Kurulu,  Gazimağusa İlçesi  Beyarmudu-Beyarmudu ihtiyar heyeti üyeliği  adaylarından olan Ziyat Düzova’nın, dün vefat etmesi sonucunda, aday sayısının seçilmesi gereken kişi sayısına eşit olması nedeniyle seçim işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.

YSK’nın duyurusu şöyle:

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“24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listeleri, 85 sayılı, 3 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Ek.III’te, A.E.491’de ilan edilmişti.

Gazimağusa İlçesi Beyarmudu-Beyarmudu ihtiyar heyeti üyeliği  adaylarından olan Ziyat Düzova’nın, 21 Haziran 2018 tarihinde vefat etmesi sonucunda, aday sayısının seçilmesi gereken kişi sayısına eşit olması nedeniyle; değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 62. maddesi uyarınca seçim işlemlerinin durdurulduğu ve aşağıdaki adayların seçilmiş oldukları ilân olunur.

Gazimağusa İlçesi; Beyarmudu-Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği adayları 

1.İsmail Lord; 2.Olcay Sürer; 3. Mehmet Keleşzade; 4. Hüseyin Taner

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Son Güncelleme: 23.06.2018 09:17
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