YSK Beyarmudu İhtiyar Heyeti üyeliği için seçimi durdurdu

Yüksek Seçim Kurulu, Gazimağusa İlçesi Beyarmudu-Beyarmudu ihtiyar heyeti üyeliği adaylarından olan Ziyat Düzova’nın, dün vefat etmesi sonucunda, aday sayısının seçilmesi gereken kişi sayısına eşit olması nedeniyle seçim işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.
YSK’nın duyurusu şöyle:
Gazimağusa İlçesi Beyarmudu-Beyarmudu ihtiyar heyeti üyeliği adaylarından olan Ziyat Düzova’nın, 21 Haziran 2018 tarihinde vefat etmesi sonucunda, aday sayısının seçilmesi gereken kişi sayısına eşit olması nedeniyle; değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 62. maddesi uyarınca seçim işlemlerinin durdurulduğu ve aşağıdaki adayların seçilmiş oldukları ilân olunur.
Gazimağusa İlçesi; Beyarmudu-Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği adayları
1.İsmail Lord; 2.Olcay Sürer; 3. Mehmet Keleşzade; 4. Hüseyin Taner