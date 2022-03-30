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Yüksek Mahkeme tedbir kararının uygulanmasını durdurdu

Gönyeli Belediyesi, Yüksek Mahkeme’nin tedbir kararının uygulanmasının durdurulduğunu açıkladı.

30 Mart 2022 Çarşamba 14:02
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Yüksek Mahkeme tedbir kararının uygulanmasını durdurdu
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Gönyeli BelediyesiLefkoşa Türk Belediyesi’nin tek yanlı müracaatı ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden aldığı tedbir kararının uygulanmasının Yüksek Mahkeme tarafından durdurulduğunu açıkladı

Gönyeli Belediyesi, Yüksek Mahkeme’nin tedbir kararının uygulanmasının durdurulduğunu açıkladı.

Gönyeli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tek yanlı müracaatı ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden aldığı tedbir kararının uygulanması Yüksek Mahkeme tarafından durdurulmuştur.

Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne “kanalizasyon” ya da “arıtma” borcu yoktur.

“Lefkoşa Atık Su Projesi” çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Yatırım Programı (UNDP) tarafından yaptırılan iki toplumlu yeni artırma tesisi adanın her iki yanındaki kullanıcılarındır, herhangi bir belediyenin mülkü değildir.

Bu projede, Lefkoşa Türk Belediyesi gibi Gönyeli Belediyesi de kullanıcılardan biridir.

Ayrıca;
Lefkoşa İki Toplumlu Arıtma Sistemi’nin Türk tarafı kullanıcı giderleri 2014 yılından itibaren merkezi hükümet tarafından karşılanmaktadır.
Bu yöndeki Bakanlar Kurulu kararları açıktır.

İki kardeş belediyenin diyalogla yönetebileceği bir sürecin yargıya taşınması bizleri üzmüş, Gönyeli halkının mali kaynaklarına el konması talebi hepimizi derinden yaralamıştır.

Lefkoşa İki Toplumlu Arıtma Sistemi için ortak yönetim modelinin güneyde olduğu gibi oluşturulması şarttır. Bunun için davetimiz halen geçerlidir: Ortak Yönetimi oluşturalım bütün sorumlulukları birlikte karşılayalım!

Gönyeli Belediyesi olarak kentimizdeki hizmet kalitesi ve yüksek yaşam standardını korurken, Gönyeli şehri hemşerilerinin haklarını dün olduğu gibi gelecekte de gözetmeye devam edeceğiz”.

Anahtar Kelimeler:
Gönyeli BelediyesiYüksek MahkemeLefkoşa Türk Belediyesi
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