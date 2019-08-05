Yüzücülerimiz rekora kulaç attılar

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Enka Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirdiği Yaz Kupası Şampiyonası’nın 1. gününde Doğukan Ulaç 400 m Serbestte 04:04.40’lik derecesiyle yeni KKTC Rekorunun sahibi oldu. Şampiyonada ayrıca Buğra Buba 100 m Kurbağalamada 01:07.34’lük derecesiyle yeni KKTC Rekoru, Emre Ersoy 4×200 m Serbest 1. Adam 02:02.65’lik derecesiyle 15-16 Yaş Rekoru ve Emre Ersoy-Paşa Sezener-Cahit Bozatlı-Doğukan Ulaç’tan oluşan 4×200 m Serbest Bayrak takımı 08:21.47’lik derecesiyle 5. olup yeni KKTC Rekorunun sahibi oldular.

KAYNAK: BRTK