Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Lamborghini, Aventador’un V12 Motorunu Korumak İçin Savaşıyor

Yüzücülerimiz rekora kulaç attılar

Türkiye Yaz Kupası Şampiyonası’nın 1. Gününde yüzücülerimiz, Doğukan Ulaç, Buğra Buba, Emre Ersoy, Paşa Sezener ve Cahit Bozatlı yeni KKTC rekorlarının sahibi oldular.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:30
Yüzücülerimiz rekora kulaç attılar

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Enka Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirdiği Yaz Kupası Şampiyonası’nın 1. gününde Doğukan Ulaç 400 m Serbestte 04:04.40’lik derecesiyle yeni KKTC Rekorunun sahibi oldu. Şampiyonada ayrıca Buğra Buba 100 m Kurbağalamada 01:07.34’lük derecesiyle yeni KKTC Rekoru, Emre Ersoy 4×200 m Serbest 1. Adam 02:02.65’lik derecesiyle 15-16 Yaş Rekoru ve Emre Ersoy-Paşa Sezener-Cahit Bozatlı-Doğukan Ulaç’tan oluşan 4×200 m Serbest Bayrak takımı 08:21.47’lik derecesiyle 5. olup yeni KKTC Rekorunun sahibi oldular.

KAYNAK: BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
YüzücüHaberü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülke genelinde son bir haftada 63 trafik kazası
Ülke genelinde son bir haftada 63 trafik kazası
Lefkoşa- Güzelyurt kaza!
Lefkoşa- Güzelyurt kaza!
Albayrak, yarın KKTC'ye geliyor
Albayrak, yarın KKTC'ye geliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim