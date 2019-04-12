Zanlı, 4 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Metehan Sınır Kapısı’ndan toplam 36 gram hintkeneviri ithal eden zanlı Cem Köklüoğlu’nun dün yeniden mahkemeye çıkarıldı ve tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 10 Nisan’da saat 16.00’da Narkotik ekibi tarafından Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye GL 273 plakalı araçla giriş yapan zanlı Cem Köklüoğlu’nun tasarrufunda 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılanmadde olduğuna inanılan uyuşturucu amdde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru Ramiz, arabanın bagajında ise poşette koli bandına sarılı 33 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Ramiz, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütlebilmesi için zanlının dört gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının dört gün tutuklu kalmasına emir verdi.