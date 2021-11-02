Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
banner107

Zaroğlu: Siyasette omurgalı bir duruş sergilemek gerekiyor

Milletin Partisi Kurucusu Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın sorularını yanıtlıyor...

02 Kasım 2021 Salı 14:40
43 Okunma
Zaroğlu: Siyasette omurgalı bir duruş sergilemek gerekiyor
banner108

ÖZEL HABER

Bertan Zaroğlu, "Bu saatten sonra yapılması gereken şey erken seçim tarihinin belirlenmesi ve seçime gitmektir. Bu parlemento yapısı miadını doldurmuştur. Elbette şimdi tarih itibariyle değerlendirme yapıldığında 6 Şubat tarihini ben çok dillendirdim. Yapılması gereken en erken tarihte seçime gitmek gerekiyor 6 Ocak tarihi de en uygun tarihtir." açıklamasını yaptı.

Kişiler üzerinden değerlendirme yapmak yerine genel bir değerlendirme yapmak gerekiyor diyen Zaroğlu, "siyasette omurgalı bir duruş sergilemek gerekiyor. Erhan bey olabilir veya başkası olabilir sürekli söylemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Erhan bey daha önce hiç bir şekilde Faiz beyle hükumet kurmam dedi, daha sonra da kimyam uyuşmuyor dedi, dün de dışarıdan destek verebiliriz dedi parti meclisine topu attı hükumet kurabiliriz diye bunlar çelişen açıklamalar oldu. Bugün de yine farklı bir açıklama yaptı görüşecek bir şeyimiz yok diyor bu açıklamaları gördükçe omurgasız bir siyasi duruş olmaması gerektiğini söyledim" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bertan Zaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Genç, yoğun bakımda uyutuluyor!
Emre Genç, yoğun bakımda uyutuluyor!
Meryem Toprak tüm aramalara rağmen bulunamadı
Meryem Toprak tüm aramalara rağmen bulunamadı
Girne Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi
Girne Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim