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Bertan Zaroğlu, "Bu saatten sonra yapılması gereken şey erken seçim tarihinin belirlenmesi ve seçime gitmektir. Bu parlemento yapısı miadını doldurmuştur. Elbette şimdi tarih itibariyle değerlendirme yapıldığında 6 Şubat tarihini ben çok dillendirdim. Yapılması gereken en erken tarihte seçime gitmek gerekiyor 6 Ocak tarihi de en uygun tarihtir." açıklamasını yaptı.

Kişiler üzerinden değerlendirme yapmak yerine genel bir değerlendirme yapmak gerekiyor diyen Zaroğlu, "siyasette omurgalı bir duruş sergilemek gerekiyor. Erhan bey olabilir veya başkası olabilir sürekli söylemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Erhan bey daha önce hiç bir şekilde Faiz beyle hükumet kurmam dedi, daha sonra da kimyam uyuşmuyor dedi, dün de dışarıdan destek verebiliriz dedi parti meclisine topu attı hükumet kurabiliriz diye bunlar çelişen açıklamalar oldu. Bugün de yine farklı bir açıklama yaptı görüşecek bir şeyimiz yok diyor bu açıklamaları gördükçe omurgasız bir siyasi duruş olmaması gerektiğini söyledim" dedi.