Ziraat Mühendisleri tarım öğretiminin 172. yılını kutluyor

Tarım öğretiminin 172. yılı, Ziraat Mühendisleri Odası, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğiyle, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde kutlanacak.
Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda yarın 10.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe tarım sektöründen sivil toplum örgütleri temsilcileri ve üreticiler de katılacaktır.
Etkinlikte Prof. Dr İbrahim Baktır “Tarımda Yeni Gelişmeler ve Seracılık” başlıklı konuşma yapacak.