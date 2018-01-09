Ziraat Mühendisleri tarım öğretiminin 172. yılını kutluyor

Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda yarın 10.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe tarım sektöründen sivil toplum örgütleri temsilcileri ve üreticiler de katılacaktır.