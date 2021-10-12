Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte Adapass kullandı
Sahte Adapass kullandı
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine...
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yapmakla suçlanıyorlar
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yapmakla...
Gönyeli’de kundaklama meselesinde 3 kişi tutuklandı
Gönyeli’de kundaklama meselesinde 3 kişi...
Lefkoşa'da sapıklık!
Lefkoşa'da sapıklık!
banner107

Ziya Öztürkler: “Olan” nedir?  “Olması gereken” nedir?

Dr. Ziya Öztürkler, son siyasi gelişmeleri değerlendirerek, siyasetçilere karşı tereddüt oluştuğunu vurguladı.

12 Ekim 2021 Salı 13:57
74 Okunma
Ziya Öztürkler: “Olan” nedir?  “Olması gereken” nedir?
banner108

Dr. Ziya Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetin belli kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini hatırlattı.

“İYİ OLANI YAPMA KARARLILIĞI, DOĞRU SONUÇLARA ULAŞTIRACAK”

Doğru ve iyi olanı yapma kararlığının doğu sonuçlara ulaştıracağını işaret eden Öztürkler, siyasetin herkes için ve her zeminde geçerli olacak şekilde belli kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hukuki, ahlaki ve kültürel kuralların adaletli ve erdemli bir toplumsal yaşamın vazgeçilmezi aynı zamanda bütün devlet politikalarının dayanağı olduğunu anımsatan Öztürkler,  politik mekanizmada yer alan her bireyin elinden gelenin en iyisini yapmasının ve bu değerlere sahip çıkmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

İşte Öztürkler’in siyasetteki son durumu değerlendirdiği paylaşımı:

Toplum sevgi ile bütünleşir, adaletle ayakta durur, dürüstlükle yol alır...

Doğru ve iyi olanı yapma kesin kararlılığı doğru sonuçlara ulaştırır!

Siyaset, herkes için ve her zeminde geçerli olacak, belli kurallar çerçevesinde yürütülmelidir.

Peki, ülkemizde siyasette durum böyle midir? “Olan” nedir?  “Olması gereken” nedir?

Herhangi bir şeyin değişmesinden ya da bozulmasından söz ettiğimizde zihnimizde “iyi” olma durumu ya da “doğru” olma haline ilişkin bazı olumsuz yargılar var demektir. Son zamanlarda siyasette bozulmadan söz edilmeye başlanmış, siyasetçilere karşı tereddütlü bir bakış oluşmuştur ne yazık ki. “Olan” budur…

Oysaki hukuki, ahlaki ve kültürel kurallar adaletli ve erdemli bir toplumsal yaşamın vazgeçilmezi aynı zamanda bütün devlet politikalarının dayanağıdır. Politik mekanizmada yer alan her bireyin elinden gelenin en iyisini yapması, bu değerlere sahip çıkması büyük önem taşımaktadır. Bu “doğru ve iyi” insanların yetişmesi için de gerekli ve şarttır.

İçinden geçtiğimiz dönemde, geleceğe yönelik umutlarımızın azaldığı, sorunları çözme kapasitemizin zayıfladığı ve etkisiz bireyler haline getirildiğimiz, her şeyin boş ve ne yaparsak yapalım hiçbir şeyin düzelmeyeceği duygu durumuna sürüklenmemeliyiz.

İşte “Olması gereken” budur…

Son Güncelleme: 12.10.2021 15:12
Anahtar Kelimeler:
Ziya Öztürkler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Sahte Adapass kullandı
Sahte Adapass kullandı
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine gönderildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim