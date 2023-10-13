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Polis, zanlı Markas hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis, kamera kayıtlarının incelendiğini, zanlının Metehan’da görevliye poliçe ibraz ederken, görüldüğünü belirtti. Polis, ilgili sigorta şirketinden soruşturma yapıldığını, zanlının tasarrufunda ele geçirilen belgenin kendilerine ait olmadığını söylediklerini açıkladı.

Polis, 9 Eylül 2023 tarihinde zanlı C.M'nin kullanmakta olduğu NZA 289 plakalı Mercedes Gle marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesinin tarihleriyle oynama yapmak sureti ile sahtelediği evrakı muhaceret memuruna verip tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin etmeye çalışıp suç işlemeye teşebbüs ettiğini açıkladı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Soner Şaban, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek isteyen zanlının sahte araç sigortası poliçesi ibraz ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

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