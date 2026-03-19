Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu ticaretinden yargılanan 63 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un teminatla serbest olduğu sırada sahte kimlikle KKTC’ye geçmeye çalışırken Derinya sınır kapısında yakalandığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 13 Ocak 2026 tarihinde tutuklanan ve duruşması görülene kadar teminatla serbest bırakılan 63 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un dün mahkemeye çıkarıldığını, mahkemede sunulan olguların ise, zanlının serbest olduğu dönemde KKTC’ye kaçmaya çalıştığını ortaya koyduğunu yazdılar.

Habere göre söz konusu şahıs, 21 Şubat tarihinde sahte kimlik kartı, başında kask ve yüzünde maskeyle, motosiklet üzerinde Derinya kapısında KKTC’ye geçmeye çalışırken tutuklandı.