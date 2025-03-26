Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada, bugünkü birleşimde, toplantıya ev sahipliği yapan Demokrat Parti'nin (DP) önerisiyle “İki Toplumlu Çevre, İklim Değişikliği ve Acil Durum Müdahale Komitesi’nin Kurulması” konusunun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, adanın tamamını etkileyen çevresel sorunlar ve iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliği ihtiyacı vurgulanarak, mevcut İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin yetki alanının genişletilerek iklim değişikliği ve doğal afet kriz yönetimi konularını da kapsaması gerektiği belirtildi.

Cenevre’de yapılan genişletilmiş gayriresmi toplantıda çevre ve güneş enerjisi projeleri de dahil olmak üzere ikili iş birliği kararı alındığını hatırlatılan açıklamada, iki toplumun ortak çevre tehditleriyle başa çıkabilmesi için iş birliğinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) yeni kişisel temsilcisinin atanma kararından ve Cenevre toplantısında alınan güven artırıcı önlemlere yönelik mutabakat sağlanmasından duyulan memnuniyetin de dile getirildiği açıklamada, liderlere bu önlemleri aşamalı olarak hayata geçirme çağrısında bulunuldu; Kıbrıs’taki bir barışçıl çözümün iki toplumun iş birliğiyle sağlanabileceği vurgulandı.

Slovak Büyükelçi Martin Bezak himayelerinde yapılan toplantıya, Bağımsızlık Yolu’ndan Mustafa Keleşzade, CTP’den Erhun Şahali ve Feriha Tel, DP’den Salih Çeliker ve Serhat Akpınar, KSP’den Mehmet Birinci, TDP’den Güner Ersen ve YKP’den Murat Kanatlı ile Oğuz Özen katıldı.

Toplantıda, Güney’den ise AKEL’den Elias Demetriou ve Christina Nikolaou, Yeşiller Partisi’nden Oz Karahan, DEPA’dan Antigoni Papadopoulos, DIKO’dan Georgios Ioannou, DİSİ’den Xenia Constantinou, EDEK’ten Andreas Panagides, ERKK’ten George Loizides ve Chrystalleni Loizidou, Birleşik Demokratlar’dan Praxoula Antoniadou Kyriacou, VOLT’tan Hulusi Kilim ve Charilaos Velaris yer aldı.

Bir sonraki siyasi parti toplantısı, 30 Nisan tarihinde Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin (SPC) ev sahipliğinde yapılacak.