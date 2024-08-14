Yaşanan olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.08.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Boğazköy’de bir apartmanın ön kısmında, S.B.(E-53), kamuya açık bir yerden görülebilecek araziye çişini yaptığı gerekçesiyle, kendisini uyaran Y.T.(E-58) ile aralarında yaşanan tartışma sonucu, S.B. ve olay yerinde bulunan M.B.(E-25) bir taraf olup, tasarruflarında bulundurdukları ahşap sopa ve alüminyum koltuk değneği ile Y.T.’nin baş ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sol el parmağında kırılması ve kafatasında kesi oluşmasına ve Y.T.’ye ait cep telefonunun da kasten kırılacak hasara uğratlmasına sebep olmuşlardır. Olayda yaralanan Y.T. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisnin arıdından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıslar (S.B. ve M.B.) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.