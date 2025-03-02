Bugün saat 14:00 Civarında Kuzey Kıbrıs’ta Zümrütköy merkezli 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin aktardığı verilere göre, sarsıntının derinliği 15.6 km olarak ölçüldü. Deprem, bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından hafif şekilde hissedildi.

Deprem, 35.0987° kuzey enlemi ve 33.0680° doğu boylamında, yerin 15.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı hafif şiddette hissedildi. Yetkililer, herhangi bir can kaybı veya önemli bir maddi hasar bildirilmediğini açıklarken, bölgedeki fay hatlarının zaman zaman bu tür küçük sarsıntılar üretebileceğini belirtti.