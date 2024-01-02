BM Sözcülük Ofisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Moğolistanlı Batsuuri'nin, Norveçli Tümgeneral Ingrid Gjerde'nin yerine atandığı aktarılan açıklamada, Gjerde'ye hizmetleri için teşekkür edildi.

Açıklamada, UNFICYP'in yeni Kuvvet Komutanı olarak atanan Batsuuri'nin hem ülkesinde hem de BM ve NATO nezdinde çok sayıda üst düzey görevde bulunduğu vurgulandı.

Batsuuri’nin Moğolistan Ordusu’nun yanısıra NATO ve BM şemsiyesi altında Irak, Sierra Leone, Sudan, Günay Sudan ve Liberya’da da uluslararası görevlerde bulunduğuna dikkat çekildi.

BM'nin en uzun süre devam eden barışı koruma misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten beri Ada'da bulunuyor.