Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kıbrıs Türk tarihinde 3 önemli olayın yaşandığı tarihtir. 1 Ağustos 1571'de Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethi. 1 Ağustos 1958'de TMT'nin (Türk Mukâvemet Teşkilatı) kuruluşu. 3) 1 Ağustos 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Kuruluşu.

Bilinmelidir ki Kıbrıs Türkü’nün bağımsız, egemen, kurucu iradesinin teşekkül ettiği dönüm noktalarını ifade eden bu 3 önemli tarihin arka planındaki sarsılmaz mücadele azmi ve zorlu direniş içerisinde geçen yılların verdiği mukavemet ruhunun günümüzde de aynı kararlılıkla süreceğinden asla şüphe edilmemelidir.

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Yönetim Kurulu olarak; kıymetinin kıyamete kadar süreceğine inandığımız, özgürlük ateşinin yakıldığı toplumsal direniş tarihimizin önemli dönüm noktalarını şerefle hatırlıyor; aziz şehitle