KİEF’ten yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim tarihinde yapılan başvurunun üzerinden 132 gün geçmesine rağmen temsiliyet hakkının tanınmadığı ve bunun İyi İdare Yasası’na aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, bu nedenle İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu toplantılarının yapılacağı günlerde dairede şok grevler, bakanlıkta ise şok eylemler yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun “görevini ihmal ettiği ve İyi İdare Yasası’na aykırı davrandığı” gerekçesiyle dava edileceği duyuruldu.