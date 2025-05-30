DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, sınav öncesinde yaptığı açıklamada, üniversitenin akademik kalitesine ve sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, tüm aday öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Kılıç, Giriş ve Burs Sınavı’na başvuruların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, DAÜ’nün uluslararası akreditasyonlara sahip programları, güçlü akademik kadrosu, çağın gerekliliklerine uygun eğitim altyapısı ve küresel vizyonuyla öne çıkan bir üniversite olduğuna vurgu yaptı.

“DAÜ olarak öğrencilerimizi, sadece bir üniversiteye değil, aynı zamanda bilim, kültür ve sosyal yaşamla iç içe bir geleceğe davet ediyoruz.” diyen Prof. Dr. Kılıç, DAÜ mezunlarının dünya çapında elde ettikleri başarılarla üniversitenin kalitesini kanıtladığını belirterek, 1 Haziran’da gerçekleştirilecek sınavla “Gurur duyduğumuz bir nesli DAÜ ailesine kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

DAÜ’nün öğrencilerine sadece akademik bilgi sunmakla kalmadığını, onları aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler olarak hayata hazırladığını söyleyen Prof. Dr. Kılıç, “Üniversitemiz, farklı kültürlerden binlerce öğrencinin buluştuğu çok uluslu yapısıyla gençlerimizin dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmasını sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Üniversite ile sektörler arasında güçlü bir köprü kurduklarını da vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin daha mezun olmadan çeşitli sektörlerle temas kurarak staj ve iş olanaklarına erişebildiklerini, bu sayede mezuniyet sonrası kariyerlerine sağlam adımlarla başlayabildiklerini ifade etti.

Pazar günü yapılacak sınavın, birçok gencin DAÜ’de kaliteli eğitim alma fırsatına ulaşmasına vesile olacağını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, sınav sonucunda başarılı olan öğrencilere sunulacak burs olanaklarının, onların akademik hedeflerine ulaşmalarında önemli bir destek sağlayacağını vurguladı. Kılıç, “Giriş ve Burs Sınavı, başarıya açılan kapıdır.” ifadesini kullanarak, öğrencileri sınava katılmaya davet etti.

Sınav, Gazimağusa, Lefkoşa, İstanbul ve Mersin’de yapılacak

KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC’de bir lise veya dengi okulda 4 yıl kesintisiz eğitim gören TC uyruklu öğrenciler ve KKTC’de ve TC’de öğrenim gören ve Tıp veya Diş Hekimliği programlarını seçecek yabancı uyruklu öğrenciler için 2025 – 26 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı, 10.30 – 13.00 saatlerinde Gazimağusa, Lefkoşa, İstanbul ve Mersin’de yapılacak.